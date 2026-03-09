Aeffe, assemblea su bilancio slitta al 29 giugno mentre lavora a piano di risanamento

Aeffe

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha deliberato di avvalersi della facoltà concessa dal codice civile per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025 entro ilIl consiglio ritiene che la dilazione sia giustificata in considerazione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) attualmente in corso, che coinvolge anche la controllata Pollini, e delle connessee formulare così ipotesi sufficientemente solide per un adeguato esercizio di impairment richiesto per la verifica e rappresentazione di dati attendibili e negoziare undel debito esistente con il ceto bancario, anche nel contesto di possibili operazioni straordinarie.L'assemblea annuale degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e la nomina degli organi sociali è ora in programma il