Pfizer, in calo nel premarket dopo ricavi in calo nel trimestre

(Teleborsa) - Andamento in rosso nel premarket di Wall Street per il gigante farmaceutico Pfizer
dopo l'annuncio dei risultati trimestrali e la conferma della guidance per il 2026.
Nel quarto trimestre 2025
la società guidata da Albert Bourla ha registrato ricavi
pari a 17,6 miliardi di dollari, con un calo operativo del 3% su base annua. La diminuzione operativa è stata principalmente determinata da un calo anno su anno dei ricavi dei prodotti anti-COVID-19
, parzialmente compensato da un aumento dei ricavi di Abrysvo (+136%), biosimilari oncologici (+76%), Eliquis (+8%), la famiglia Prevnar (+8%), la famiglia Vyndaqel (+7%) e diversi altri prodotti in diverse categorie. Escludendo i contributi di Comirnaty (-35%) e Paxlovid (-70%), i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 9% a livello operativo.
Il trimestre si è chiuso con una perdita per azione diluita
(LPS) di 0,29 dollari (dall'utile diluito per azione di 0,07 dollari del 4Q24) e un utile per azione diluito (EPS) rettificato
di 0,66 dollari, in crescita del 5% su un anno prima e superiore ai 0,6 dollari del consensus.
Il Presidente e CEO Bourla
ha commentato: "Grazie all'eccellente esecuzione nel 2025, abbiamo conseguito una solida performance finanziaria e rafforzato le basi di Pfizer per la crescita futura. Guardando al futuro, il 2026 sarà un anno importante e ricco di fattori chiave, tra cui la nostra previsione di circa 20 avvii di studi chiave e il continuo investimento strategico per massimizzare le nostre opportunità di crescita leader del settore alla fine del decennio."
Il CFO e Vicepresidente Esecutivo, David Denton
, ha aggiunto: "Sono soddisfatto dei nostri solidi risultati finanziari nel 2025. Grazie a un'esecuzione commerciale mirata, abbiamo registrato una crescita del fatturato operativo del 6% per l'intero anno per il nostro portafoglio non-COVID, e la nostra costante disciplina finanziaria ha portato a una solida performance dell'utile per azione (EPS). Oggi confermiamo la nostra guidance finanziaria per l'intero anno 2026
."
Al riguardo pertanto Pfizer conferma di attendersi per quest'anno ricavi
compresi tra 59,5 e 62,5 miliardi e un utile per azione diluito rettificato
in un intervallo tra 2,80 e 3,00 dollari.
L'aspettativa sul fatturato riflette circa 5 miliardi di ricavi dai prodotti COVID-19
e un impatto negativo anno su anno di circa 1,5 miliardi a causa della perdita di esclusività
di alcuni prodotti. Le previsioni sull'utile per azione diluito rettificato riflettono anche l'aspettativa di Pfizer di continuare a focalizzarsi sulla priorità nelle aree terapeutiche chiave, nonché il piano di avviare circa 20 studi cardine
chiave nel 2026, tra cui dieci studi per farmaci anti-obesità
a durata d'azione ultra-lunga acquisiti da Metsera
.