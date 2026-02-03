Milano 14:16
Pfizer, in calo nel premarket dopo ricavi in calo nel trimestre

(Teleborsa) - Andamento in rosso nel premarket di Wall Street per il gigante farmaceutico Pfizer dopo l'annuncio dei risultati trimestrali e la conferma della guidance per il 2026.

Nel quarto trimestre 2025 la società guidata da Albert Bourla ha registrato ricavi pari a 17,6 miliardi di dollari, con un calo operativo del 3% su base annua. La diminuzione operativa è stata principalmente determinata da un calo anno su anno dei ricavi dei prodotti anti-COVID-19, parzialmente compensato da un aumento dei ricavi di Abrysvo (+136%), biosimilari oncologici (+76%), Eliquis (+8%), la famiglia Prevnar (+8%), la famiglia Vyndaqel (+7%) e diversi altri prodotti in diverse categorie. Escludendo i contributi di Comirnaty (-35%) e Paxlovid (-70%), i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 9% a livello operativo.

Il trimestre si è chiuso con una perdita per azione diluita (LPS) di 0,29 dollari (dall'utile diluito per azione di 0,07 dollari del 4Q24) e un utile per azione diluito (EPS) rettificato di 0,66 dollari, in crescita del 5% su un anno prima e superiore ai 0,6 dollari del consensus.

Il Presidente e CEO Bourla ha commentato: "Grazie all'eccellente esecuzione nel 2025, abbiamo conseguito una solida performance finanziaria e rafforzato le basi di Pfizer per la crescita futura. Guardando al futuro, il 2026 sarà un anno importante e ricco di fattori chiave, tra cui la nostra previsione di circa 20 avvii di studi chiave e il continuo investimento strategico per massimizzare le nostre opportunità di crescita leader del settore alla fine del decennio."

Il CFO e Vicepresidente Esecutivo, David Denton, ha aggiunto: "Sono soddisfatto dei nostri solidi risultati finanziari nel 2025. Grazie a un'esecuzione commerciale mirata, abbiamo registrato una crescita del fatturato operativo del 6% per l'intero anno per il nostro portafoglio non-COVID, e la nostra costante disciplina finanziaria ha portato a una solida performance dell'utile per azione (EPS). Oggi confermiamo la nostra guidance finanziaria per l'intero anno 2026."

Al riguardo pertanto Pfizer conferma di attendersi per quest'anno ricavi compresi tra 59,5 e 62,5 miliardi e un utile per azione diluito rettificato in un intervallo tra 2,80 e 3,00 dollari.

L'aspettativa sul fatturato riflette circa 5 miliardi di ricavi dai prodotti COVID-19 e un impatto negativo anno su anno di circa 1,5 miliardi a causa della perdita di esclusività di alcuni prodotti. Le previsioni sull'utile per azione diluito rettificato riflettono anche l'aspettativa di Pfizer di continuare a focalizzarsi sulla priorità nelle aree terapeutiche chiave, nonché il piano di avviare circa 20 studi cardine chiave nel 2026, tra cui dieci studi per farmaci anti-obesità a durata d'azione ultra-lunga acquisiti da Metsera.
