Pfizer, in calo nel premarket dopo ricavi in calo nel trimestre

(Teleborsa) - Andamento in rosso nel premarket di Wall Street per il gigante farmaceuticodopo l'annuncio dei risultati trimestrali e la conferma della guidance per il 2026.Nella società guidata da Albert Bourla ha registratopari a 17,6 miliardi di dollari, con un calo operativo del 3% su base annua. La diminuzione operativa è stata principalmente determinata da un calo anno su anno dei ricavi dei, parzialmente compensato da un aumento dei ricavi di Abrysvo (+136%), biosimilari oncologici (+76%), Eliquis (+8%), la famiglia Prevnar (+8%), la famiglia Vyndaqel (+7%) e diversi altri prodotti in diverse categorie. Escludendo i contributi di Comirnaty (-35%) e Paxlovid (-70%), i ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 9% a livello operativo.Il trimestre si è chiuso con una(LPS) di 0,29 dollari (dall'utile diluito per azione di 0,07 dollari del 4Q24) e undi 0,66 dollari, in crescita del 5% su un anno prima e superiore ai 0,6 dollari del consensus.Ilha commentato: "Grazie all'eccellente esecuzione nel 2025, abbiamo conseguito una solida performance finanziaria e rafforzato le basi di Pfizer per la crescita futura. Guardando al futuro, il 2026 sarà un anno importante e ricco di fattori chiave, tra cui la nostra previsione di circa 20 avvii di studi chiave e il continuo investimento strategico per massimizzare le nostre opportunità di crescita leader del settore alla fine del decennio."Il, ha aggiunto: "Sono soddisfatto dei nostri solidi risultati finanziari nel 2025. Grazie a un'esecuzione commerciale mirata, abbiamo registrato una crescita del fatturato operativo del 6% per l'intero anno per il nostro portafoglio non-COVID, e la nostra costante disciplina finanziaria ha portato a una solida performance dell'utile per azione (EPS). Oggi."Al riguardo pertanto Pfizer conferma di attendersi per quest'annocompresi tra 59,5 e 62,5 miliardi e unin un intervallo tra 2,80 e 3,00 dollari.L'aspettativa sul fatturato riflette circa 5 miliardi di ricavi daie un impatto negativo anno su anno di circa 1,5 miliardi a causa delladi alcuni prodotti. Le previsioni sull'utile per azione diluito rettificato riflettono anche l'aspettativa di Pfizer di continuare a focalizzarsi sulla priorità nelle aree terapeutiche chiave, nonché il piano dichiave nel 2026, tra cui dieci studi pera durata d'azione ultra-lunga acquisiti da