Officina Stellare-GATG, convocata l’assemblea per approvare la fusione

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, con riferimento all’avvio del processo di integrazione strategica tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group (“GATG”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, tra l’altro, di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 23 febbraio 2026, in prima convocazione, e per il giorno 24 febbraio 2026, in seconda convocazione, per deliberare, in sede ordinaria, in merito all’approvazione dell’operazione di integrazione tra Officina Stellare e GATG e, in sede straordinaria, in merito all’approvazione della fusione per incorporazione di GATG in Officina Stellare.Ilrelativo alla fusione, inizialmente determinato dai Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione nella misura di n. 2,187 azioni OS, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione GATG, sarà aggiustato nel rapporto di 2,197 azioni ordinarie OS, prive di valore nominale, per ogni azione GATG, al fine di riflettere il mancato esercizio dei “Warrant di Satellogic 2022-2025” entro il termine finale del 31 dicembre 2025 e la conseguente decadenza degli stessi da ogni diritto.La società precisa, inoltre, che lasarà oggetto di valutazione da parte di EY, designato dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia d’Impresa in data 12 novembre 2025, a seguito di istanza congiunta presentata da OS e GATG, quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.