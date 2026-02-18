Milano 13:27
Usa, riprendono ad aumentare le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 13 febbraio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Riprendono ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 13 febbraio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 2,8%, dopo il -0,3% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 7,1%, mentre quello relativo alle nuove domande è diminuito del 2,7%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,17% dal 6,21% precedente.

