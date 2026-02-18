Usa, riprendono ad aumentare le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) - Riprendono ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti
. Nella settimana al 13 febbraio
, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario
registra un incremento del 2,8%, dopo il -0,3% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è salito del 7,1%, mentre quello relativo alle nuove domande
è diminuito del 2,7%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono scesi al 6,17% dal 6,21% precedente.(Foto: © Alexander Raths / 123RF)