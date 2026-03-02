La guerra in Medio Oriente è già costata 22,6 miliardi di dollari al settore viaggi

TUI

(Teleborsa) - L'escalation militare traha travolto il, che nella sola giornata di lunedì 2 marzo 2026 ha visto andare in fumo bendi valore di mercato. È quanto calcolato da Reuters che ha aggiunto che la chiusura degli spazi aerei e degli hub strategici del Medio Oriente ha innescato una crisi che gli analisti definiscono il test più duro per l'dai tempi delladiNegli ultimi tre giorni sono statialmeno. Gli scali di, centri nevralgici per il traffico internazionale, sono rimasti chiusi per la terza giornata consecutiva, lasciando decine di migliaia di passeggeri bloccati. Il panico ha colpito duramente le borse: a Wall Street, American Airlines e United Airlines registrano perdite superiori al 6%, mentre in Europa il colossoè crollato del 9,6%, seguito dacon cali superiori al 5%. Anche i giganti del turismo comehanno registrato pesanti ribassi.Ad aggravare la situazione è l'impennata del prezzo del, salito fino al 13%, che fa presagire un aumento insostenibile deiper i vettori. Esperti del settore descrivono uno scenario da incubo, con aerei ed equipaggi bloccati in località errate e compagnie costrette a deviazioni costose. Particolarmente esposta appare, a causa della sua forte presenza in Israele, mentre vettori asiatici comehanno dovuto riprogrammare scali tecnici in Europa per le rotte verso gli Stati Uniti.Nonostante l'autorità dell'aviazione civile deglistia tentando di attivare voli speciali per permettere ai passeggeri di lasciare la regione e lo scaloabbia annunciato riaperture limitate, le prospettive restano cupe.Le, già sotto pressione per il rallentamento dei consumi, affrontano ora settimane di disagi e costi operativi crescenti che minacciano seriamente la