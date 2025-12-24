Milano 23-dic
Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,53%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7851. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,7928. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7826.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
