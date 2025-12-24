Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8715. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8748. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8704.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)