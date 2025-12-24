Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:19
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.929,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.806,1. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.052,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
