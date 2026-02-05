A2A, Dai rifiuti alla luce: a Stradella l’illuminazione pubblica nasce dalla plastica riciclata

(Teleborsa) -, l’economia circolare in un servizio urbano misurabile. È questo l’obiettivo del, dove prende forma una sperimentazione innovativa di illuminazione pubblica realizzata con plastica riciclata post-consumo.Il progetto, promosso da A2A Illuminazione Pubblica con il supporto di A2A Ambiente in collaborazione con ile con i partner industriali Niteko Illuminazione, Corepla - il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e Breplast – Gruppo Montello, rappresenta un esempio avanzato di integrazione tra filiera ambientale, innovazione tecnologica e servizi per le città.Cuore della sperimentazione è, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di apparecchi illuminanti sostenibili, realizzate in polietilene post-consumo proveniente dalla raccolta differenziata locale. Un materiale che, dopo essere stato selezionato e certificato, torna nel territorio sotto forma di nuova illuminazione pubblica.Dalla selezione e certificazione dei rifiuti plastici garantite da A2A Ambiente e Corepla,operata da Breplast e poi alla progettazione e produzione delle lanterne da parte di Niteko, l’intero processo è stato reso trasparente, dimostrando come un rifiuto possa diventare risorsa industriale e infrastrutturale. La sperimentazione, autorizzata dal Comune di Stradella,, con l’obiettivo di valutare l’applicabilità del modello su scala più ampia.Le lanterne "Olimpia" installate a Stradella sono realizzate con una percentuale die integrano tecnologia LED ad alta efficienza e il sistema autopulente brevettato Rotoskin®, che contribuisce a ridurre la manutenzione e a mantenere elevate prestazioni nel tempo., la Breplast ha trasformato il rifiuto pre-selezionato per polimero in materia prima, mentre il Comune ha reso possibile la sperimentazione sul territorio, assumendo un ruolo attivo in un’iniziativa che ambisce a diventare un riferimento nazionale per l’economia circolare applicata ai servizi urbani."Nella logica di una Life Company integrata nelle filiere dell’energia e dell’economia circolare – afferma– A2A sperimenta modelli di business innovativi e sostenibili, in grado di coniugare efficienza energetica, sostenibilità ambientale e solidità economica, con l’obiettivo di definire benchmark replicabili a livello nazionale. Il progetto di Stradella si inserisce pienamente in questo percorso, rappresentando una sperimentazione avanzata di illuminazione pubblica realizzata con plastica riciclata post-consumo"."Siamo orgogliosi di ospitare questo progetto pilota – dichiara– perché dimostra ai cittadini, in modo semplice e visibile, come la raccolta differenziata possa generare un beneficio concreto per la comunità. I rifiuti plastici raccolti a Stradella sono tornati qui, sotto forma di nuova illuminazione pubblica: un esempio virtuoso che speriamo possa essere replicato in molte altre città"."Questo progetto è nato come un’idea tecnica, ma è diventato molto di più: un percorso di collaborazione autentica tra partner pubblici e privati – sottolinea–. Desidero ringraziare personalmente A2A, Corepla e Breplast per la disponibilità, la trasparenza e l’impegno nel condividere dati, processi e informazioni operative. Grazie al contributo di ciascuno, siamo riusciti a tracciare ogni fase della filiera e a dimostrare che l’economia circolare può essere reale, misurabile e utile alle comunità"."Questo progetto dimostra quanto il gioco di squadra tra attori diversi sia fondamentale per trasformare un’idea in un risultato concreto – afferma il–. L’integrazione delle diverse competenze ha infatti consentito la trasformazione di un rifiuto in una soluzione concreta di economia circolare, capace di generare valore ambientale, sociale e industriale. La prova che solo attraverso una visione comune è possibile costruire modelli sostenibili che vadano oltre il singolo intervento e diventino esempi replicabili per il futuro, in cui l’innovazione nasce dalla responsabilità condivisa e dalla capacità di fare sistema"."Riciclare è una scelta strategica, sostiene l’innovazione tecnica, l’occupazione e l’indotto locale, nazionale ed europeo; genera valore sul territorio e riduce la dipendenza di materie prime estere. Questa iniziativa mostra alla collettività la concretezza dei benefici del riciclo; col conferimento dei rifiuti plastici entra in gioco una efficace ed efficiente catena industriale che produce risultati tangibili". RimarcaLe lanterne installate a Stradella non rappresentano solo un intervento di illuminazione pubblica, mainfrastrutture che nascono dai rifiuti, coinvolgono i cittadini e restituiscono valore al territorio. I dati raccolti nei prossimi mesi costituiranno la base per valutare l’estensione del modello ad altri contesti urbani.