Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 18:20
24.937 -0,63%
Dow Jones 18:20
47.879 -1,76%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,45%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.413,94 punti

Ribasso per Londra, in flessione dell'1,45%, termina le contrattazioni a 10.413,94 punti.
