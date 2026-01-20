Moncler, Roberto Eggs lascia incarico di Chief Business & Global Market Officer e rimane nel CdA

Moncler

(Teleborsa) -comunica che Roberto Eggs, a partire dal 1° marzo 2026, lascerà l’incarico di Chief Business & Global Market Officer per intraprendere una nuova fase professionale. Eggs proseguirà la sua collaborazione con il Gruppo, in qualità di Amministratore non Esecutivo all’interno del Consiglio di Amministrazione di Moncler.Entrato in Moncler nel 2015, Roberto Eggs ha contribuito in modo determinante all’evoluzione del Gruppo, guidando una trasformazione della cultura retail verso una maggiore centralità del cliente. Grazie alla sua leadership, Moncler ha significativamente rafforzato la propria presenza nei mercati internazionali e potenziato i canali distributivi, consolidando il posizionamento globale del brand.ha commentato: "Desidero ringraziare Roberto per il grande contributo apportato, in oltre dieci anni, allo sviluppo del nostro Gruppo e alla creazione di una solida cultura retail, che oggi può contare su un team forte e competente., dove la sua esperienza e la sua prospettiva continueranno a rappresentare un valore per Moncler.”dichiara: “Ringrazio Remo per la fiducia che mi ha accordato negli anni e sono orgoglioso di aver contribuito al percorso straordinario di questa bellissima azienda.e sono felice di poter continuare a seguire e supportare Moncler, nella mia veste di Consigliere di Amministrazione”.