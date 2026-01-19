e-Novia, Paolo Streparava lascia il CdA. Impegni su bond convertendo a 1,45 milioni di euro

(Teleborsa) - e-Novia
, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha reso noto che il consigliere non esecutivo Paolo Streparava ha rassegnato le proprie dimissioni
con effetto immediato dalla carica di consigliere di amministrazione.
La decisione è motivata dall’assunzione, da parte di Streparava, di un importante incarico istituzionale recentemente conferito
, che non gli consentirebbe di garantire la necessaria e doverosa partecipazione ai lavori del consiglio. Streparava detiene indirettamente, tramite società a lui riconducibile, n. 1.364.047 azioni di e-Novia.
La società ha anche rettificato quanto comunicato il 15 gennaio 2026
in merito agli impegni di sottoscrizione del "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026-2028", precisando che, a seguito della ricezione di ulteriori impegni in pari data, l’ammontare complessivo degli impegni
non è pari a 1,1 milioni di euro, bensì a 1,45 milioni di euro
. Gli azionisti che hanno presentato i suddetti impegni risultano complessivamente titolari di un ammontare rappresentativo di circa il 29,04% del capitale sociale di e-Novia, in luogo del 22,03% indicato nel comunicato del 15 gennaio.(Foto: © rawpixel)