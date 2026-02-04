Tinexta tratta l'acquisto della tedesca WebID Solutions ma non c'è "alcun impegno vincolante"

(Teleborsa) - Tinexta
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha precisato che la controllata Tinexta Infocert
, nell'ambito delle politiche di crescita per linee esterne del gruppo, "procede in modo continuativo alla valutazione di molteplici opportunità
strategiche".
In tale contesto, in relazione a WebID Solutions
sono attualmente in corso trattative
aventi ad oggetto la potenziale operazione e la relativa struttura, ma "non sussiste, allo stato, alcun impegno vincolante".
La nota della società è arrivata dopo le indiscrezioni di stamattina de Il Messaggero
, secondo cui Tinexta è vicina all'acquisizione dell'88,7%
di WebID Solution, attiva in soluzioni di identificazione online, che nel primo semestre 2025 ha generato 20,6 milioni di euro di ricavi e 5,1 milioni di euro di EBITDA adj. Equita
fa notare che l'operazione, finanziata totalmente tramite nuovo debito da parte di Tinexta, avrebbe un EV per il 100% della società pari a 112,6 milioni di euro, portando a un multiplo EV/EBITDA adj. nell'intorno di 11x
(se si assume FY25 EBITDA adj. di 10 milioni di euro vs. 5 milioni di euro nel primo semestre 2025). Oggi il titolo Tinexta tratta a 10x EV/EBITDA adj. 2026, con una valutazione implicita della divisione Digital Trust a multipli superiori vs. media del gruppo.
Se l'acquisizione venisse finalizzata, WebID Solution rappresenterebbe il 15% dell'EBITDA della divisone Digital Trust e il 10% dell'EBITDA di gruppo
, mentre il debito aggiuntivo porterebbe una leva ND/EBITDA adj. 2026 di Tinexta oltre 3x (vs. stima attuale di 2,7x).