Tinexta tratta l'acquisto della tedesca WebID Solutions ma non c'è "alcun impegno vincolante"

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha precisato che la controllata, nell'ambito delle politiche di crescita per linee esterne del gruppo, "strategiche".In tale contesto, in relazione asono attualmenteaventi ad oggetto la potenziale operazione e la relativa struttura, ma "non sussiste, allo stato, alcun impegno vincolante".La nota della società è arrivata dopo le indiscrezioni di stamattina de, secondo cui Tinexta èdi WebID Solution, attiva in soluzioni di identificazione online, che nel primo semestre 2025 ha generato 20,6 milioni di euro di ricavi e 5,1 milioni di euro di EBITDA adj.fa notare che l'operazione, finanziata totalmente tramite nuovo debito da parte di Tinexta, avrebbe un EV per il 100% della società pari a 112,6 milioni di euro, portando a un(se si assume FY25 EBITDA adj. di 10 milioni di euro vs. 5 milioni di euro nel primo semestre 2025). Oggi il titolo Tinexta tratta a 10x EV/EBITDA adj. 2026, con una valutazione implicita della divisione Digital Trust a multipli superiori vs. media del gruppo.Se l'acquisizione venisse finalizzata,, mentre il debito aggiuntivo porterebbe una leva ND/EBITDA adj. 2026 di Tinexta oltre 3x (vs. stima attuale di 2,7x).