SAIC punta sull’India: 440 milioni per crescere con ibridi ed elettrici

(Teleborsa) -, la joint venture tra lae il, prepara un nuovo ciclo di investimenti fino a 440 milioni di dollari per rafforzare la propria presenza nel mercato automobilistico indiano. Il piano prevede l’ampliamento dello stabilimento locale e il lancio di nuovi modelli, con un focus deciso su veicoli ibridi ed elettrici.L’azienda, che negli ultimi anni ha faticato a crescere a causa delle restrizioni imposte da Nuova Delhi agli investimenti cinesi, punta ora a rilanciarsi dopo l’ingresso di JSW nel capitale.ha spiegato che il gruppo investirà tra 30 e 40 miliardi di rupie nei prossimi anni per portare la capacità produttiva a 300.000 unità annue, più del doppio delle attuali 120.000, e introdurre tre o quattro nuovi modelli già quest'anno.Il finanziamento arriverà da più fonti, anche se l'azienda ha fatto sapere che per l’anno in corso le risorse interne saranno sufficienti. In futuro, valuterà anche debito ed equity.Nonostante, 70.500 unità nel 2025 contro le 61.000 del 2024, JSW MG Motor non è ancora profittevole: le perdite, infatti, sono raddoppiate a 121 milioni di dollari nell’ultimo esercizio, con 60 milioni di liquidità e 344 milioni di debiti.La strategia per invertire la rotta punta sui cosiddetti "" (NEV), cioè ibridi ed elettrici, che secondo Mehrotra rappresenteranno almeno il 75% dell’offerta del gruppo. L’azienda prevede che i NEV raggiungeranno il 30% delle vendite annuali indiane entro il 2030, rispetto all’attuale 5%.Un altro pilastro sarà la localizzazione della produzione: aumentare la quota di componenti fabbricati in India ridurrà i costi, l’esposizione valutaria e la dipendenza dalla logistica marittima. "Una localizzazione più profonda sarà uno dei principali fattori per tornare alla redditività", ha sottolineato Mehrotra.