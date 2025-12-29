AbitareIn, Intermonte conferma Outperform ma taglia TP

AbitareIn

(Teleborsa) -ha confermato lasuma ha ridotto ilda 5,9 euro. Gli analisti hanno evidenziato che i risultati dell’esercizio 2025 dell'azienda restano condizionati dal perdurare delle difficoltà autorizzative nel Comune di Milano e dal rinvio dell’avvio di nuovi progetti.Nel dettaglio, la società ha chiuso l’conpari a, sostenuti dalle vendite (30,6 milioni) e dalla variazione positiva delle rimanenze legata all’avanzamento dei lavori (30,7 milioni). I lavori in corso hanno raggiunto 91,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 67,6 milioni del 2024, includendo anche i progetti di co-living del gruppo Homizy.Laha però risentito in modo significativo dei ritardi burocratici e dello slittamento dei nuovi cantieri: l’è sceso a 11,2 milioni di euro dai 17 milioni dell’esercizio precedente, mentre l’EBT si è attestato a 1,8 milioni contro i 10,1 milioni del 2024. Sul risultato ha inciso anche un aggravio di circa 4 milioni di euro di costi straordinari sul progetto Porta Naviglio Grande, legati alla sostituzione urgente dell’appaltatore. L’si è così ridotto a 0,2 milioni di euro, rispetto ai 5,6 milioni dell’anno precedente.Laè peggiorata a 150,8 milioni di euro, dai 89,1 milioni del 2024, riflettendo investimenti per 84,6 milioni e acquisti di nuove aree per 7 milioni, a fronte di 28,1 milioni incassati da rogiti finali e prevendite.Secondo Intermonte, l’resta il principale fattore di rischio nel breve termine, ma è in parte bilanciata dagli sforzi di diversificazione del gruppo. Tra questi figurano l’imminente avvio del primo edificio residenziale in co-living tramitee la nuova joint venture a Roma per un progetto da oltre 200 appartamenti.Alla luce del contesto, gli analisti hanno rivisto al ribasso le, ipotizzando per il 2026 ricavi sostanzialmente in linea con il 2025 e un miglioramento graduale della redditività, con EBIT atteso intorno a 10 milioni di euro e utile netto stimato a circa 7 milioni.