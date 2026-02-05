IEG, Intermonte alza target price con obiettivi piano "solidi" e potenziale upside da M&A

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 12,50 euro
per azione (dai precedenti 11,50 euro) il target price
su Italian Exhibition Group
(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti hanno aggiornato il modello, dopo la presentazione di ieri del nuovo piano
, per incorporare un andamento dei ricavi più forte del previsto per l'intero business
, controbilanciato da costi del personale leggermente più elevati, con un impatto sostanzialmente neutro sull'utile per azione (EPS). In termini di flusso di cassa, hanno incorporato maggiori spese in conto capitale per la manutenzione, ma nonostante ciò stimano una conversione media del 67%.
"Le solide previsioni per l'anno fiscale 2026 e gli obiettivi per il 2030 confermano l'andamento positivo del business degli eventi e la fiducia del management nel raggiungimento di tassi di crescita superiori a quelli di mercato - si legge nella ricerca - Inoltre, la consueta prudenza del management e l'ottima struttura finanziaria del gruppo lasciano spazio, a nostro avviso, a potenziali upside
. Con un EV/EBIT di 6,6x per il 2026-2027, la valutazione rimane interessante (il multiplo era 9,0x prima del Covid)".