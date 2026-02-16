Interpump, Intermonte taglia target price: recupero ritardato, non deragliato

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 48 euro
per azione (dai precedenti 50 euro) il target price
su Interpump
, gruppo attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo dopo il tonfo di venerdì.
Gli analisti scrivono che i risultati del quarto trimestre
e le previsioni per il 2026 sono stati chiaramente deludenti
, evidenziando che la ripresa, sebbene in corso, è più lenta del previsto
, trainata da andamenti irregolari nei mercati ciclici in cui opera l'azienda, solo parzialmente compensati dalla diversificazione settoriale.
Allo stesso tempo, i risultati hanno dimostrato ancora una volta una solida generazione di cassa
, con una leva finanziaria scesa a 0,8x, il livello più basso degli ultimi 20 anni, creando spazio per accelerare le acquisizioni e potenzialmente migliorare i rendimenti per gli azionisti (con i riacquisti azionari preferiti ai dividendi).
"A nostro avviso, l'entità della reazione del prezzo delle azioni è andata ben oltre le revisioni degli utili e, in assenza di preoccupazioni strutturali, riapre un punto di ingresso interessante
che non era più disponibile ai massimi recenti", si legge nella ricerca.
Alla luce di un punto di partenza più basso e tenendo conto del commento del management durante la call, Intermonte ha ridotto le stime di EBITDA 2026/27 di circa il 6%
, mantenendo sostanzialmente invariate le previsioni di FCF, riflettendo i miglioramenti attesi nell'assorbimento di CapEx e NWC. La previsione di crescita organica dell'1,6% per il 2026 si colloca al di sopra del punto medio delle previsioni del management (0,5%) e riflette una crescita prevista del 4,5% nell'hydraulics e un calo del -4% nel water jetting.