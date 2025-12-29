Milano 14:02
44.518 -0,20%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:02
9.874 +0,03%
Francoforte 14:02
24.321 -0,08%

Piazza Affari: positiva la giornata per DiaSorin

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per DiaSorin
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una variazione percentuale del 2,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che DiaSorin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,75%, rispetto a -0,61% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve della società biotecnologica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```