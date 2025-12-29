Piazza Affari: positiva la giornata per DiaSorin

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda produttrice di apparati diagnostici
, con una variazione percentuale del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che DiaSorin
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,75%, rispetto a -0,61% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società biotecnologica
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 68,59 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,07. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 70,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)