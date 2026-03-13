Diasorin, acquisto di azioni proprie per oltre 21,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 320.619 azioni proprie tra il 9 e il 13 marzo 2026, al prezzo medio di 67,14 euro e per un controvalore pari a 21.524.921,07 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti dello stesso giorno.



Il programma, ha reso noto la Società, è eseguito da Bank of America Securities Europe SA in piena indipendenza.



Al 13 marzo, Diasorin detiene 4.530.025 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari all'8,10% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, debole la giornata per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che porta a casa un calo dell'1,20%.

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