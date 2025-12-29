Unicredit, acquistate 731.509 azioni proprie

UniCredit

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di averil 22 e il 23 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 69,7901 euro.Al 23 dicembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 15.888.952 azioni, pari all'1,02% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.026.059.242,35 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 43.394.117 azioni proprie pari al 2,79% del capitale sociale.In Borsa, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,87%.