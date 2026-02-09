Milano 11:08
Sabaf, acquistate azioni proprie per 158 mila euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 2 e il 6 febbraio 2026, ha acquistato complessivamente 11.646 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,5735 euro per azione e per un controvalore pari a 158.123,81 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 6 febbraio, un totale di 323.746 azioni proprie, pari al 2,552% del capitale sociale.

A Milano, nel frattempo, allunga il passo rispetto alla seduta precedente il produttore di attrezzature domestiche da cucina, portandosi a 13,45 euro.


