Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga degli aiuti all’Ucraina

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto
che prevede la proroga degli aiuti all’Ucraina
. La conferma è arrivata al termine della riunione di governo.
Nel corso del Cdm, invece, non è stata affrontata la questione relativa alla data del referendum sulla giustizia
. A chiarirlo è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci
, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’incontro. Secondo quanto trapela successivamente, la decisione sulla data del referendum dovrebbe essere assunta con ogni probabilità nel mese di gennaio.
Intanto, sul decreto per l’Ucraina
, interviene anche il senatore della Lega Claudio Borghi
, che sui social commenta la presenza della parola 'militari' nel titolo del provvedimento: "Voi capite la pazienza che ci vuole e che ci è voluta? Diciamo che a qualcuno, a quanto pare, difetta lo stile che, anche nelle trattative (e nella vita), non è una qualità trascurabile.
Per quanto mi riguarda, comunque, possono anche chiamarlo Gino, basta che non cambi il testo".