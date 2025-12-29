Zelensky: "Truppe straniere in Ucraina parte necessaria delle garanzie"

(Teleborsa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
ha dichiarato di considerare la presenza di truppe straniere in Ucraina una parte necessaria delle garanzie di sicurezza per Kiev, nell'ambito di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con la Russia.
"Credo che la presenza di truppe internazionali sia una vera garanzia di sicurezza, un rafforzamento delle garanzie di sicurezza che i nostri partner ci stanno già offrendo",
ha detto Zelensky ai giornalisti. Nessuna presa di posizione ufficiale, invece,dal Cremlino c
he ritiene "sconsigliabile" commentare pubblicamente i punti in discussione nel piano di pace per l'Ucraina, come ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov in risposta a una domanda relativa alla posizione di Mosca sulle proposte di istituire una zona economica libera nella regione del Donbass controllata dall'Ucraina e sull'idea di gestire congiuntamente la centrale nucleare di Zaporizhia. "Attualmente riteniamo sconsigliabile commentare singoli punti in discussione o rilasciare dichiarazioni pubbliche",
ha dichiarato Peskov, citato da Interfax