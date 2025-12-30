Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
La giornata del 29 dicembre chiude piatta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che riporta un +0,1%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8.141,1. Primo supporto visto a 8.093,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8.074,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)