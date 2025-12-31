Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,69%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.189,7 e primo supporto individuato a 8.125,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.254,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)