Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:07
9.945 +0,04%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Piccolo passo in avanti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che porta a casa un misero +0,69%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.189,7 e primo supporto individuato a 8.125,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.254,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```