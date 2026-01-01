Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Lieve ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in flessione dello 0,23%.

Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.177,2, mentre il primo supporto è stimato a 8.112,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.241,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
