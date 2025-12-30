Milano 17:35
Carburanti: Mimit, prosegue il calo dei prezzi, benzina ai minimi dal 2021

(Teleborsa) - Prosegue la discesa dei prezzi medi dei carburanti alla pompa iniziata lo scorso 26 novembre, in linea con l’andamento dei mercati internazionali della materia prima e dei prodotti raffinati. Un calo particolarmente significativo perché coincide con il periodo delle festività natalizie, caratterizzato da un aumento degli spostamenti degli italiani, e che ha portato il prezzo della benzina a toccare il livello più basso da ottobre 2021.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche nella giornata di oggi si registrano nuovi ribassi, con valori medi nazionali self della benzina a 1,68 euro/lt e del gasolio a 1,64 euro/lt, in diminuzione rispettivamente di 0,2 e 0,1 centesimi al litro rispetto a ieri.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi, segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza eventuali anomalie nei punti vendita, a garanzia della trasparenza e della correttezza del mercato.
