Allianz Bank Financial Advisors annuncia l'ingresso di Stefania Manzo nella propria rete

(Teleborsa) -, la banca rete guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa che fa capo alin Italia, annunciaStefania Manzo ha assunto ilall’interno dell’area commerciale del, guidata dall’Area Manager Francesco Camaiani.Con oltre vent'anni di esperienza nel settore bancario, Stefania Manzo ha ricoperto ruoli manageriali in prestigiosi istituti italiani, sviluppando una solida competenza nella consulenza finanziaria, nonché nella finanza agevolata e straordinaria. Ha guidato con successo team di consulenti finanziari, eccellendo nella gestione di clientela corporate e istituzionale.Stefania Manzo è la, insieme a Francesca Alberici (area commerciale Lazio e Abruzzo), Laura Reschini (area commerciale Bassa Lombardia ed Emilia) e Laura Scaglia (area commerciale Milano e Nord Ovest Lombardia, Recruiting Area Nord Ovest).