Allianz Bank Financial Advisors annuncia l'ingresso di Stefania Manzo nella propria rete

(Teleborsa) - Allianz Bank Financial Advisors
, la banca rete guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa che fa capo al Gruppo Allianz
in Italia, annuncia l’ingresso di Stefania Manzo nella propria squadra.
Stefania Manzo ha assunto il ruolo di Executive Manager
all’interno dell’area commerciale del Sud Italia e Isole
, guidata dall’Area Manager Francesco Camaiani.
Con oltre vent'anni di esperienza nel settore bancario, Stefania Manzo ha ricoperto ruoli manageriali in prestigiosi istituti italiani, sviluppando una solida competenza nella consulenza finanziaria, nonché nella finanza agevolata e straordinaria. Ha guidato con successo team di consulenti finanziari, eccellendo nella gestione di clientela corporate e istituzionale.
Stefania Manzo è la quarta donna a ricoprire il ruolo di Executive Manager
, insieme a Francesca Alberici (area commerciale Lazio e Abruzzo), Laura Reschini (area commerciale Bassa Lombardia ed Emilia) e Laura Scaglia (area commerciale Milano e Nord Ovest Lombardia, Recruiting Area Nord Ovest).