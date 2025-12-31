Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,9309. Primo supporto individuato a 0,9288. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,933.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)