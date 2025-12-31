Mattarella si rivolge ai giovani: il messaggio di fine anno del Presidente

(Teleborsa) - Sarà rivolto ai giovani il messaggio
di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
, che farà appello al loro senso civico, sollecitandoli ad essere protagonisti del loro futuro e delle sorti della Repubblica. Un discorso dai toni pacati, come sempre, in cui troveranno poco spazio e cenni fugaci temi di politica estera e, soprattutto, interna.
Il Capo dello stato pronuncerà il suo undicesimo discorso di San Silvestro alle 20.30, a reti unificate
, mentre milioni di italiani saranno alle rese con il cenone di Capodanno. Il discorso, che durerà circa 15 minuti
, sarà pronunciato in piedi, dallo studio 'alla Vetrata' del Quirinale
, sullo sfondo le bandiere italiana ed europea.
Mattarella traccerà un bilancio dell'anno che si è appena concluso, facendo cenno alla necessità della pace
, ma senza entrare nel merito delle vicende e dell'attualità della politica internazionale, cui ha dedicato ampio spazio in altri discorsi pronunciati a dicembre agli ambasciatori accreditati in Italia ed alle alte cariche dello Stato.
Il Presidente ricorderà che nel 2026 la Repubblica compie un importante anniversario
- 80 anni dalla sua nascita nel 1946 - e questo offrirà lo spunto per ricordare che essa rappresenta le fondamenta della nostra Costituzione
, venuta alla luce due anni dopo nel 1948. Di qui il doveroso cenno all'unità ed al senso civico da parte della massima Istituzione dello Stato, che è custode della Costituzione.
E soprattutto l'appello ai giovani
a tenere a mente la scelta repubblicana del 2 giugno 1946, da non dare mai per scontata e curare giorno dopo giorno con l'impegno personale. Mattarella ribadirà ai giovani la necessità di vivere la vita politica
del Paese e fermare quel distacco e quella disaffezione al voto
che sempre più si manifesta nelle giovani generazioni. L'astensione - sottolineerà ancora una volta il Capo dello Stato - è un profondo vulnus della democrazia.