Bouygues, nessun nuovo Deputy CEO dopo pensionamento di Pascal Grange

Bouygues

(Teleborsa) -, colosso francese delle costruzioni, dell'energia e delle telecomunicazioni, ha reso noto che, come già anticipato a 31 luglio 2025,al board in seguito al suo imminente pensionamento nel 2026. Il board non ha nominato un nuovo Deputy CEO, mentre Stéphane Stoll è stato nominato CFO del Gruppo il 1° agosto 2025.La cessazione del mandato esecutivo di Pascal Grangé non è soggetta a condizioni finanziarie specifiche, come indennità di fine rapporto o indennità di non concorrenza. Oltre alla sua, Pascal Grangé potrà percepire una remunerazione variabile.In base ai termini del suo contratto di lavoro con la società, sospeso per la durata del suo mandato, Pascal Grangé svolgerà ildell'alta dirigenza del Gruppo fino al suo pensionamento.