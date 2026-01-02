Consumi: i viaggi restano il chiodo fisso degli italiani

(Teleborsa) -: cresce il numero di, complice l'arrivo delle tredicesime e l'ottimismo che tradizionalmente accompagna le festività natalizie e del nuovo anno. Circaritengono che questo sia un "buon momento" per fare acquisti importanti, ma più della metà pensa ai viaggi.E' quanto emerge dal consueto Osservatorio mensile di Findomestic, secondo cui a dicembre, lee confermano la tendenza positiva già registrata a novembre."Con l’arrivo della tredicesima e le festività natalizie, l’ultimo mese dell’anno appare favorevole ai consumi: sale al 34% del campione intervistato (dal 28% di novembre) chi dichiara che è oggi è un buon momento per fare acquisti", sottolinea, responsabile Osservatorio Findomestic, aggiungendo "il desiderio di spendere resta, tuttavia, frenato da un clima di incertezza in cui l’inflazione si conferma al primo posto tra le preoccupazioni dei consumatori, seguita da quella per la perdita del potere d’acquisto".degli italiani si trovano sempre iscelti dal 51% degli italiani, che dichiara di aver intenzione di acquistarne uno nei prossimi tre mesi (sono circa 3 punti percentuali in più rispetto a novembre e a dicembre 2024).Seguono iscelti dal 38% degli intervistati (3,1 punti percentuali in più), grazie al loro costo più contenuto ed al all'utilità per le attività domestiche.Piace anche ilche interessa quasi 3 persone su 10 (+0,7 punti percentuali), seguono lo(+0,8 p.p.) ed i(+1,8 p.p).Cresce più sensibilmente (+3,8 punti percentuali) la propensione ad, dichiarata da un quarto del campione.(+4,4 p.p., l’incremento maggiore del mese tra i 22 comparti monitorati dall’Osservatorio), seguiti da(+1,1 p.p.) e(+2,1 p.p.).Restada inizio anno l’intenzione di(ci pensa il 13,8% del campione, +0,2 p.p. rispetto a novembre) ma torna a crescere ildi fare qualche spesa per: dalle caldaie a condensazione (+3,3 p.p.) agli infissi (+1,7 p.p.) e pompe di calore (+1,1 p.p.) grazie alTra i veicoli, cresce la(nei progetti del 13,7% degli italiani, +3,2 punti percentuali), mentre perde 1 p.p. la quota di chi mostra interesse per un’auto nuova (12,9%).alla classifica delle, beni presenti nella lista dei desideri di pochi (rispettivamente 6%, 7%, 8% degli intervistati) ma comunque in crescita a fine anno (+0,7 p.p., +1,8, +1,2).