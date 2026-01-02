Eurozona, crescita massa monetaria M3 accelera a novembre

(Teleborsa) - Accelera la crescita dellanel mese di2025. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3% dal 2,8% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (2,7%).La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i, si assesta a +2,9% dopo il +2,8% di ottobre e risulta uguale al consensus, mentre isalgono del 3,1% dal +2,9% del mese precedente.La massa monetaria M3 è un. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.