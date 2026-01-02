FT: "Lagarde guadagna il 50% in più di quanto dichiara Bce"

(Teleborsa) - È polemica sullo stipendio dellaSecondo, lo stipendio completo diè superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall'istituto. Nel 2024 – secondo i calcoli del FT – ha guadagnato in totale circa 726mila euro, circa il 56 per cento in più rispetto allo stipendio base di 466mila euro comunicato dalla Bce nel suo rapporto annuale.Una cifra pari ail cui compenso, stabilito dalla legge federale statunitense, è attualmente limitato a 203mila dollari (172.720 euro). Per fare altri paragoniil salario base annuo dellaè inferiore del 21%.Nel dettaglio, oltre allo stipendio base in Bce – riporta il FT – Lagarde riceve circaper l'alloggio e altre spese e circa 125mila euro per la sua posizione come uno dei 18 membri del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. Ma la relazione annuale della Bce non fa riferimento allo stipendio di Lagarde presso la Bri.E pensare che basterebbe già il solo stipendio base per renderea funzionaria più pagata dell'Ue.