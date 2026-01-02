La Svizzera ha assunto la presidenza dell'OSCE per la terza volta

(Teleborsa) - Come già nel 1996 e nel 2014, nel 2026 laha assunto. È stata eletta dagli Stati partecipanti il 30 dicembre 2024 nell'ambito di una cosiddetta "procedura del silenzio"."Diamo il via alla nostra presidenza con la consapevolezza che l'OSCE rimane indispensabile nonostante le tensioni. Lavoreremo con una convinzione semplice: la diplomazia diventa imprescindibile proprio quando sembra impossibile", ha dichiarato il consigliere federaledell'OSCE, aggiungendo che "metteremo a frutto la nostra esperienza nel campo della mediazione per favorire il dialogo, la fiducia e la sicurezza".Ildell'OSCE e presuppone dunque che tutti gli Stati partecipanti si assumano le proprie responsabilità. Lo scorso settembre, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sottolineato dinanzi al Consiglio permanente dell'OSCE che il sistema politico svizzero si basa sul dialogo e sull'ascolto di tutte le parti, e che la Confederazione applicherà tali valori nell'ambito della sua presidenza dell'Organizzazione.La Svizzera ha definito: principi di Helsinki - per una pace duratura; diplomazia multilaterale inclusiva; anticipazione delle tecnologie - per un futuro sicuro e umano; democrazia, Stato di diritto e diritti umani; capacità di azione dell'OSCE.