Edison nomina Simone Nisi alla guida di Affari Istituzionali, Regolazione e Climate Change

Edison

(Teleborsa) -ha assunto la carica di Direttore Affari Istituzionali, Regolazione e Climate Change del Gruppoa decorrere dal 1° febbraio 2026. Nisi, già Direttore Affari Istituzionali di Edison dal 2020, prende la guida della Divisione con la responsabilità di coordinare le relazioni con le istituzioni nazionali e internazionali ed il dialogo con le autorità di regolazione dell’energia.Vicepresidente del Comitato Nazionale Italiano del World Energy Congress (WEC), Simone Nisi rappresenta Edison in numerose associazioni del settore energetico a livello italiano ed europeo, contribuendo al confronto sulle policy energetiche e sul percorso di decarbonizzazione.