G4 e Finami completano la cessione di 1,1 milioni di azioni LU-VE a 37 euro

LU-VE

(Teleborsa) -(congiuntamente gli Azionisti Venditori) rendono noto di aver completato con successo la cessione di complessive n. 1.111.715 azioni ordinarie(Emittente), di cui n. 389.100 azioni ordinarie a seguito dell’esercizio dell’opzione di incremento discrezionale (Upsize Option), corrispondenti complessivamente al 5,0% del capitale sociale dell’Emittente, ad un prezzo di Euro 37,00 per azione per un controvalore complessivo pari a circa Euro 41,1 milioni.In particolare, spiega una nota, G4 ha ceduto n. 778.201 azioni (corrispondenti al 3,5% del capitale sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 28,8 milioni e Finami ha ceduto n. 333.514 azioni (corrispondenti all’ 1,5% del capitale sociale di LU-VE) per un controvalore pari a circa Euro 12,3 milioni.A seguito del completamento dell’operazione, sulla base delle risultanze note ad oggi,pari al circa il 12,5% del capitale sociale e a circa il 15,8% dei diritti di voto e, pari al 44,3% del capitale sociale e a circa il 56% dei diritti di voto, continuando pertanto ad essere il socio di controllo diretto dell’Emittente.L’operazione è stata effettuata tramite unariservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all’estero. Il regolamento dell’operazione (consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 10 febbraio 2026.L’operazione, conclude la nota, consentirà di incrementare ulteriormente il flottante dell’Emittente e la liquidità del titolo LU-VE sul mercato, nonché un ribilanciamento della partecipazione da parte di azionisti non strategici privi di un ruolo operativo.Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l’operazione.Gli Azionisti Venditori hanno assunto un impegno di lock-up di 180 giorni.