Mef: avanzo di 11,7 miliardi a dicembre. Fabbisogno 2025 migliore di previsioni

(Teleborsa) - Il mese di dicembre 2025 si è chiuso con un avanzo del settore statale stimato, in via provvisoria, in 11.700 milioni, con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2024, che si era chiuso con un avanzo di 7.809 milioni. È quanto rende noto il Mef in una nota.

Il fabbisogno del settore statale dell'anno 2025 si stima pari a 125.500 milioni rispetto al fabbisogno 2024 pari a 125.083 milioni e presenta un miglioramento rispetto alle previsioni contenute nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (circa 127.200 milioni).


