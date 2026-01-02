Mef: avanzo di 11,7 miliardi a dicembre. Fabbisogno 2025 migliore di previsioni

(Teleborsa) - Il mese di dicembre 2025 si è chiuso con unstimato, in via provvisoria, in 11.700 milioni, con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2024, che si era chiuso con un avanzo di 7.809 milioni. È quanto rende noto ilin una nota.Ilsi stima pari arispetto al fabbisogno 2024 pari a 125.083 milioni e presenta un miglioramento rispetto alle previsioni contenute nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (circa 127.200 milioni).