Michelin acquista due società statunitensi per crescere nei materiali compositi polimerici

Michelin

(Teleborsa) -, colosso francese degli pneumatici, ha comunicato che, negli ultimi due mesi, ha raggiunto, specialista nei tessuti spalmati industriali,, leader nella progettazione e produzione di tessuti speciali. Queste due aziende rappresentano una forte integrazione strategica, si legge in una nota, poiché entrambe condividono lo stesso impegno per l'innovazione e l'alta qualità dei prodotti, pur operando in aree geografiche complementari.Con sede a(USA), Cooley, che celebrerà il suo centenario nel 2026, è riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza nei tessuti spalmati polimerici ad alte prestazioni. Fondata nel 1904 nel(USA), Tex Tech Industries è un'azienda leader nella progettazione e produzione di tessuti, stoffe e rivestimenti speciali per un'ampia gamma di settori e applicazioni di nicchia.Michelin è già leader nei tessuti spalmati in Europa con marchi come Orca. Queste due acquisizioni accelereranno notevolmente l'espansione di Michelin in nuovi mercati e regioni e aumenteranno il fatturato didi circa il 20% (circa 280 milioni di dollari).Si prevede che entrambe le transazioni si concludano nel primo semestre del 2026. Saranno pagate in contanti, per importi non ancora resi noti in questa fase. Poiché Polymer Composite Solutions stanell'attività di Michelin, il Gruppo prevede di creare un segmento di reporting dedicato a partire dal 2026.