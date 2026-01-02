Usa, dalla fusione di Synovus nascono la nuova Pinnacle Financial Partners e Pinnacle Bank

(Teleborsa) - Pinnacle Financial Partners
, società con sede in Georgia, ha annunciato oggi il completamento della fusione tra Pinnacle Financial Partners
, società del Tennessee, e Synovus Financial
, società della Georgia.
La società risultate dalla fusione ora opera come un'unica holding bancaria con il nome di Pinnacle Financial Partners
. A seguito dell'operazione, Pinnacle Bank
è diventata una banca membro del Federal Reserve System
e Synovus Bank
è stata fusa in Pinnacle Bank
.
La nuova Pinnacle Bank opererà con entrambi i marchi Pinnacle e Synovus
, consolidandosi sotto il marchio Pinnacle all'inizio del 2027
.
La nuova holding bancaria risultante dalla fusione, al 30 settembre 2025, aveva un patrimonio pro forma stimato di 117,2 miliardi di dollari, depositi per 95,7 miliardi e prestiti per 80,4 miliardi. L'azienda gestisce ora oltre 400 sedi in nove stati lungo la costa sud-orientale e atlantica, oltre a molteplici specializzazioni bancarie con portata nazionale.
La sede centrale della holding
combinata sarà ad Atlanta
, in Georgia, e la sede centrale della banca
combinata sarà a Nashville
, nel Tennessee.
In base ai termini dell'accordo di fusione
, ogni azione ordinaria di Pinnacle è stata convertita nel diritto di ricevere un numero uguale di azioni ordinarie della nuova Pinnacle, mentre ogni azione ordinaria di Synovus è stata convertita nel diritto di ricevere 0,5237 azioni ordinarie della nuova Pinnacle. Le azioni della nuova Pinnacle
inizieranno a essere negoziate sulla Borsa di New York il 2 gennaio 2026
, con il ticker "PNFP", mentre Pinnacle
e Synovus
saranno delistate
rispettivamente dal Nasdaq e dal NYSE.
Si ricorda che l'operazione era stata annunciata il 24 luglio 2025, con l'approvazione degli azionisti ottenuta il 6 novembre e le autorizzazioni delle autorità di regolamentazione bancarie il 25 e 26 novembre. Una volta soddisfatte tutte le condizioni di chiusura, la fusione delle holding bancarie in Pinnacle Financial Partners è stata completata ieri 1° gennaio, mentre la fusione bancaria è stata completata oggi 2 gennaio.