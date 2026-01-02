Usa, dalla fusione di Synovus nascono la nuova Pinnacle Financial Partners e Pinnacle Bank

Pinnacle Financial Partners

(Teleborsa) -, società con sede in Georgia, ha annunciato oggi il completamento della fusione tra, società del Tennessee, e, società della Georgia.La società risultate dalla fusione ora opera come un'. A seguito dell'operazione,è diventata una bancaè stataLa nuova Pinnacle Bank opererà con, consolidandosi sotto ilLa nuova holding bancaria risultante dalla fusione, al 30 settembre 2025, aveva un patrimonio pro forma stimato di 117,2 miliardi di dollari, depositi per 95,7 miliardi e prestiti per 80,4 miliardi. L'azienda gestisce ora oltre 400 sedi in nove stati lungo la costa sud-orientale e atlantica, oltre a molteplici specializzazioni bancarie con portata nazionale.La sede centrale dellacombinata sarà ad, in Georgia, e la sede centrale dellacombinata sarà a, nel Tennessee.In base ai termini dell', ogni azione ordinaria di Pinnacle è stata convertita nel diritto di ricevere un numero uguale di azioni ordinarie della nuova Pinnacle, mentre ogni azione ordinaria di Synovus è stata convertita nel diritto di ricevere 0,5237 azioni ordinarie della nuova Pinnacle. Leinizieranno a essere negoziate sulla, con il ticker "PNFP", mentresarannorispettivamente dal Nasdaq e dal NYSE.Si ricorda che l'operazione era stata annunciata il 24 luglio 2025, con l'approvazione degli azionisti ottenuta il 6 novembre e le autorizzazioni delle autorità di regolamentazione bancarie il 25 e 26 novembre. Una volta soddisfatte tutte le condizioni di chiusura, la fusione delle holding bancarie in Pinnacle Financial Partners è stata completata ieri 1° gennaio, mentre la fusione bancaria è stata completata oggi 2 gennaio.