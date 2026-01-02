Milano 13:36
Usa, dalla fusione di Synovus nascono la nuova Pinnacle Financial Partners e Pinnacle Bank

(Teleborsa) - Pinnacle Financial Partners, società con sede in Georgia, ha annunciato oggi il completamento della fusione tra Pinnacle Financial Partners, società del Tennessee, e Synovus Financial, società della Georgia.

La società risultate dalla fusione ora opera come un'unica holding bancaria con il nome di Pinnacle Financial Partners. A seguito dell'operazione, Pinnacle Bank è diventata una banca membro del Federal Reserve System e Synovus Bank è stata fusa in Pinnacle Bank.

La nuova Pinnacle Bank opererà con entrambi i marchi Pinnacle e Synovus, consolidandosi sotto il marchio Pinnacle all'inizio del 2027.

La nuova holding bancaria risultante dalla fusione, al 30 settembre 2025, aveva un patrimonio pro forma stimato di 117,2 miliardi di dollari, depositi per 95,7 miliardi e prestiti per 80,4 miliardi. L'azienda gestisce ora oltre 400 sedi in nove stati lungo la costa sud-orientale e atlantica, oltre a molteplici specializzazioni bancarie con portata nazionale.

La sede centrale della holding combinata sarà ad Atlanta, in Georgia, e la sede centrale della banca combinata sarà a Nashville, nel Tennessee.

In base ai termini dell'accordo di fusione, ogni azione ordinaria di Pinnacle è stata convertita nel diritto di ricevere un numero uguale di azioni ordinarie della nuova Pinnacle, mentre ogni azione ordinaria di Synovus è stata convertita nel diritto di ricevere 0,5237 azioni ordinarie della nuova Pinnacle. Le azioni della nuova Pinnacle inizieranno a essere negoziate sulla Borsa di New York il 2 gennaio 2026, con il ticker "PNFP", mentre Pinnacle e Synovus saranno delistate rispettivamente dal Nasdaq e dal NYSE.

Si ricorda che l'operazione era stata annunciata il 24 luglio 2025, con l'approvazione degli azionisti ottenuta il 6 novembre e le autorizzazioni delle autorità di regolamentazione bancarie il 25 e 26 novembre. Una volta soddisfatte tutte le condizioni di chiusura, la fusione delle holding bancarie in Pinnacle Financial Partners è stata completata ieri 1° gennaio, mentre la fusione bancaria è stata completata oggi 2 gennaio.
