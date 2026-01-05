Ambiente e territorio, CNEL: pulizia dei greti in calo del 25%

(Teleborsa) -: la pulizia dei greti ha registrato un -25% nel 2025 con sole tre regioni che registrano un aumento degli interventi. Lo rileva ilnella Relazione annuale sui servizi pubblici 2025.Ilsi divide in due categorie: unache registra unaquanto a ordinanze ambientali (-15%), autorizzazioni (-10%) e pareri di compatibilità ambientale (-19%); una, che si sostanzia in interventi di salvaguardia ambientale con un impatto diretto sulla qualità della vita urbana e sulla cura del paesaggio, come appunto la pulizia dei greti dei fiumi, cruciale per evitare allagamenti in periodi di piena.Se laa livello medio nazionale, esistono: Umbria +25%, Toscana +11% e Liguria +9% sono gli unici esempi virtuosi.Lain maniera significativaregistra una crescita più contenuta al Nord-Est mentre diminuisce al Nord-Ovest e al Sud. Per lela media nazionale è die con forti differenze territoriali. Cali marcati nelle Marche (-41%), in Calabria (-33%) – che si attesta agli ultimi posti nella classifica nazionale – e in Piemonte (-25%). Il valore più alto è registrato incon circa 10 nuove alberature messe a dimora ogni 1000 abitanti.Mettendo insieme ii grandi centri del, pur registrando una contrazione del 18% del livello dei servizi, si confermano come il. In particolare,si mantiene ai livelli più elevati (770 punti), seppur in calo del -6%, seguita da Basilicata (714), Toscana e Umbria (entrambe a 660)., con laa livelli molto alti ed in crescita (+54%) e lache resta su valori bassi ed in calo (398, -8%). L’indice nazionale è stabile a 474.