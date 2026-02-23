Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dell'1,27% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 48.994,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dell'1,27% alle 19:30
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dell'1,27% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 48.994,05 punti.
Condividi
```