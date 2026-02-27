Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 19:29
24.873 -0,65%
Dow Jones 19:29
48.843 -1,33%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dell'1,33% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 48.842,61 punti

In breve, Finanza
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dell'1,33% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 48.842,61 punti.
