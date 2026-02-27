Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
19:29
24.873
-0,65%
Dow Jones
19:29
48.843
-1,33%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 19.46
Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dell'1,33% alle 19:30
Il Dow Jones continua gli scambi a 48.842,61 punti
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 19.30
Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dell'1,33% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 48.842,61 punti.
USA
USA
(462)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,30%
