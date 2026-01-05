Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 107,84 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 107,84 euro/MWh, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 3,929 milioni di MWh (+1,6%), con la liquidità
all'81,7%.
I prezzi medi si sono attestati tra
i 107,16 euro/MWh di Sud e Calabria e i 107,97 euro/MWh di Nord, Centro Nord e Centro Sud.