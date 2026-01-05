Milano 15:28
45.689 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:28
9.987 +0,36%
Francoforte 15:28
24.751 +0,86%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 107,84 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 107,84 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 107,84 euro/MWh, in calo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 3,929 milioni di MWh (+1,6%), con la liquidità all'81,7%.

I prezzi medi si sono attestati tra i 107,16 euro/MWh di Sud e Calabria e i 107,97 euro/MWh di Nord, Centro Nord e Centro Sud.
Condividi
```