EPH, la holding Rona ha il 71,8% dopo l'aumento di capitale

(Teleborsa) - Rona
, holding di partecipazioni attiva in più paesi nei settori del real estate e delle energie rinnovabili, ha il 71,822% dei diritti di voto
di EPH
, società quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dopo l'aumento di capitale completato nei giorni scorsi
.
Nelle dichiarazioni di intenti alla CONSOB, Rona ha precisato di aver finanziato la sottoscrizione della partecipazione in EPH mediante fondi propri
, e di non agire in concerto con alcuno. La sottoscrizione della partecipazione in EPH che ha determinato il superamento della soglia rilevante ai sensi TUF si inserisce nel contesto dell’operazione di rafforzamento patrimoniale della società e della sua esecuzione. Rona non è parte di alcun patto parasociale avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da EPH. Rona ha presentato una propria lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di EPH, che è risultata la più votata all’assemblea ordinaria degli azionisti della società tenutasi il 30 dicembre 2025.(Foto: © rawpixel)