Fidia, convertite 7 obbligazioni del POC

Fidia

(Teleborsa) -, a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e lafresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana rende noto che in data odierna è pervenuta alla Società da parte di Global Growth Holding Limited (“GGHL”) la richiesta di conversione di 7 obbligazioni facenti parte della terza tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a(il “POC”), approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 gennaio 2026.Ilè stato pari a 0,04 euro per azione, che ha determinato l’emissione in data odierna a favore di GGHL di complessive 1.750.000 azioni Fidia, che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato sulla base del prospetto informativo pubblicato in data 5 febbraio 2026.Alla data odierna il POC risulta sottoscritto per un importo nominale complessivo di 750.000,00 euro, mentre l’aumento di capitale a servizio del POC risulta sottoscritto per 660.000,00 euro, residuando alla data odierna 9 Obbligazioni sottoscritte ma non ancoraconvertite.L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle 9 Obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.In conseguenza di quanto sopra: il capitale sociale della Società si incrementerà di 70.000 euro e sarà pari a 10.507.761,90 euro; il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 39.292.927.