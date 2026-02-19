Fidia, convertite 15 obbligazioni del POC: emesse 1,67 milioni di nuove azioni

Fidia

(Teleborsa) -, a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, rende noto che in data odierna è pervenuta alla Società da parte di Global Growth Holding Limited (“GGHL”) la richiesta di conversione di n. 15 obbligazioni facenti parte della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a(il “POC”), approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 gennaio 2026.Ilè stato pari ad Euro 0,9 per azione, che ha determinato l’emissione in data odierna a favore di GGHL di complessive n. 1.666.666 azioni Fidia, che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato sulla base del prospetto informativo pubblicato in data 5 febbraio 2026.Alla data odierna, spiega una nota, il POC risulta sottoscritto per un importo nominale complessivo di Euro 250.000,00, mentre l’aumento di capitale a servizio del POC risulta sottoscritto per Euro 250.000,00, non residuando alla data odierna altre Obbligazioni sottoscritte ma non ancora convertite.L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle n. 15 Obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei terminie con le modalità di legge.In conseguenza di quanto sopra: il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 150.000 e sarà pari a Euro 10.097.761,90; il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 32.965.151.