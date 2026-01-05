INPS, arriva la videoguida per i giovani che lavorano all'estero

(Teleborsa) - Estratto conto contributivo, estratto conto contributivo internazionale e contributi versati all’estero: sono questi ifondamentali. Una sorta di, che rientra nel progetto "INPS per i Giovani" e che l'Istituto di previdenza punta a far conoscere, grazie anche ad unaTale iniziativa mira a, per consentire loro di compiere con consapevolezza scelte migliori per la costruzione di una solida posizione previdenziale.Il vademecum digitale - spiega l'INPS - favorisce la divulgazione di informazioni sui principali, in considerazione dell’attuale contesto caratterizzato da una, sia all’interno che al di fuori dell’Europa, e dallaIl vademecum illustracontributivo i, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini dellacon ie con icon l’Italia.La videoguida rappresenta inoltre uno strumento per, destinatari del Protocollo di Intesa INPS-MAECI, siglato il 27 maggio scorso dal Presidente INPS Gabriele Fava e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei meccanismi e delle opportunità del sistema previdenziale. Il progetto si fonda, infatti, sulla consapevolezza che conoscere la previdenza oggi è un passo verso un domani più sicuro.Il vademecum sarà fruibile attraverso il canale YouTube dell'INPS, il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti.