INPS, arriva la videoguida per i giovani che lavorano all'estero

(Teleborsa) - Estratto conto contributivo, estratto conto contributivo internazionale e contributi versati all’estero: sono questi i tre servizi
fondamentali per i giovani italiani che lavorano all'estero
. Una sorta di vademecum digitale realizzato dall'INPS
, che rientra nel progetto "INPS per i Giovani" e che l'Istituto di previdenza punta a far conoscere, grazie anche ad una videoguida
.
Tale iniziativa mira a favorire la diffusione della cultura previdenziale nelle nuove generazioni
, per consentire loro di compiere con consapevolezza scelte migliori per la costruzione di una solida posizione previdenziale.
Il vademecum digitale - spiega l'INPS - favorisce la divulgazione di informazioni sui principali temi di sicurezza sociale
, in considerazione dell’attuale contesto caratterizzato da una crescente mobilità dei lavoratori
, sia all’interno che al di fuori dell’Europa, e dalla frammentarietà delle carriere
.
Il vademecum illustra come visualizzare nell’estratto conto
contributivo i periodi maturati anche all’estero
, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale
con i Paesi europei
e con i Paesi extra UE convenzionati
con l’Italia.
La videoguida rappresenta inoltre uno strumento per favorire la cultura previdenziale anche tra i cittadini italiani residenti all’estero
, destinatari del Protocollo di Intesa INPS-MAECI, siglato il 27 maggio scorso dal Presidente INPS Gabriele Fava e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei meccanismi e delle opportunità del sistema previdenziale. Il progetto si fonda, infatti, sulla consapevolezza che conoscere la previdenza oggi è un passo verso un domani più sicuro.
Il vademecum sarà fruibile attraverso il canale YouTube dell'INPS, il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti.