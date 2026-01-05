Milano 12:21
INPS, arriva la videoguida per i giovani che lavorano all'estero

Un vademecum che illustra i tre servizi a disposizione di chi lavora fori dall'Italia per non perdere i contributi

Economia, Welfare
(Teleborsa) - Estratto conto contributivo, estratto conto contributivo internazionale e contributi versati all’estero: sono questi i tre servizi fondamentali per i giovani italiani che lavorano all'estero. Una sorta di vademecum digitale realizzato dall'INPS, che rientra nel progetto "INPS per i Giovani" e che l'Istituto di previdenza punta a far conoscere, grazie anche ad una videoguida.

Tale iniziativa mira a favorire la diffusione della cultura previdenziale nelle nuove generazioni, per consentire loro di compiere con consapevolezza scelte migliori per la costruzione di una solida posizione previdenziale.

Il vademecum digitale - spiega l'INPS - favorisce la divulgazione di informazioni sui principali temi di sicurezza sociale, in considerazione dell’attuale contesto caratterizzato da una crescente mobilità dei lavoratori, sia all’interno che al di fuori dell’Europa, e dalla frammentarietà delle carriere.

Il vademecum illustra come visualizzare nell’estratto conto contributivo i periodi maturati anche all’estero, attraverso la domanda di estratto contributivo internazionale, e fornisce informazioni utili ai fini della totalizzazione internazionale con i Paesi europei e con i Paesi extra UE convenzionati con l’Italia.

La videoguida rappresenta inoltre uno strumento per favorire la cultura previdenziale anche tra i cittadini italiani residenti all’estero, destinatari del Protocollo di Intesa INPS-MAECI, siglato il 27 maggio scorso dal Presidente INPS Gabriele Fava e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei meccanismi e delle opportunità del sistema previdenziale. Il progetto si fonda, infatti, sulla consapevolezza che conoscere la previdenza oggi è un passo verso un domani più sicuro.

Il vademecum sarà fruibile attraverso il canale YouTube dell'INPS, il profilo LinkedIn INPS_official e il canale WhatsApp INPS per tutti.
