Milano 15:11
45.677 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:11
9.981 +0,30%
Francoforte 15:11
24.742 +0,83%

Piazza Affari: risultato positivo per Carel Industries

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Carel Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,03 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23,57.

