Piazza Affari: risultato positivo per Carel Industries

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Carel Industries
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,03 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,78. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)