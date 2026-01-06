Milano 14:38
Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

La giornata del 5 gennaio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,19%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 156,744. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 156,425. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 156,318.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
